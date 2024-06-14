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Хидетака Миядзаки поддерживает идею переноса Bloodborne на ПК

Хидетака Миядзаки поддерживает идею переноса Bloodborne на ПК

Руководители FromSoftware и Sony могут обсудить портирование Bloodborne на ПК. Глава студии Хидетака Миядзаки признался, что не имеет ничего против переноса игры на компьютерные платформы, если Sony проявит интерес к этому проекту.

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