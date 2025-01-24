Колумбия решила обратиться к Венесуэле за помощью в подавлении беспорядков

С просьбой оказать помощь в борьбе с партизанами, обвиняемыми в кровавом насилии, в результате которого 40 000 человек стали перемещенными лицами, обратились к Венесуэле власти Колумбии, 24 января передает The Defense Post.
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