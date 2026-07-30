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Психолог Резенова: Джаред Лето боится отношений, поэтому выбирал юных девушек

Психолог Резенова: Джаред Лето боится отношений, поэтому выбирал юных девушек

Поведение американского актера Джареда Лето с домогательством к юным девочкам стала свидетельством дисбаланса состояния артиста и его страхом от построения здоровых отношений, психологической незрелостью и попыткой утвердиться.

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