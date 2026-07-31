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Умер Франко Барези. Экс-защитнику Италии и «Милана» было 66 лет

Бывший защитник сборной Италии и « Милана » Франко Барези скончался в возрасте 66 лет. В прошлом году он перенес операцию по удалению узла в легком.

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