Кого еще убили эти дроны

Юрий Ильинов

Котел в Курахово и контрнаступление русской армии в Курской области — звенья одной цепи Не понимаю, почему большинство аналитиков рассматривают события на Донбассе и в Курской области как мало связанные между собой события. С моей точки зрения, авторы почему-то отказываются смотреть «двумя глазами». Сопоставить успехи наших подразделений по времени в обоих случаях. Даже поверхностный взгляд на ситуацию показывает, как синхронно действуют войска. Посмотрим на Курскую область. Кто сомневается в том, что кульминация событий приближается? В том, что в скором времени ВСУ будут там разгромлены? Да, бои идут жестокие. Враг бросает в бой всё, что у него есть. Но... Несмотря на это, русская армия выдавливает остатки самых подготовленных украинских подразделений… А в Курахово? Примерно та же ситуация. На севере мы громим ВСУ. Вчера появились сообщения, что освобождено Красное (Сонцовка) северо-западнее Курахово. Освобождаем все новые и новые территории. Юг и юго-восток — та же история. Кураховский выступ превращается в Кураховский котел. Те 3–4 км, о которых я упомянул выше, это тот «пуп», перерезав который мы физически завершим формирование котла. Вполне понятны попытки Киева как-то замедлить наступление в обеих точках. Заметили ли вы, как отличаются боевые действия в Курской области и под Курахово? Кто-то может сказать, что какие-то населенные пункты в Курской области захвачены ВСУ? Чисто формально — да. А по факту? Курская область сегодня — это серая зона. Обе армии воюют по-новому. Именно так, как это происходит в серой зоне. В отличие от Донбасса здесь нет наступлений большими силами. Дроны работают с обеих сторон. А операции проводятся малыми маневренными группами. Если внимательно посмотреть видео с мест боев, то становится понятным, почему дроны «охотятся» за каждой машиной, каждым танком, БТР или БМП, за каждым бойцом. Малая группа, соответственно, большая ценность каждого объекта. Чудовищные потери ВСУ, уничтожение техники и вооружения приводят Киев к пониманию того факта, что скоро курская авантюра закончится. Кстати, именно из этого понимания «родились» северокорейские войска на границе, «родилась» огромная, 50-тысячная, русская группировка. Зеленский готовит объяснение провала для собственного народа… Возникает «простой сложный» вопрос — зачем все это сегодня? Зачем Зеленский идет на обострение внутренней ситуации в стране? Зачем ужесточает мобилизацию и гоняет на убой совершенно не подготовленных солдат? Ответ очевиден. На сегодня это 74 дня, которые надо продержаться. Те самые 74 дня, которые отделяют избранного президента Трампа от кресла полноценного президента США. Киеву все сложнее убеждать Вашингтон в необходимости выделения средств на войну на Украине. Лично я не сомневаюсь, что «самоходный дед» в оставшиеся дни своего президентства примет какие-то решения по дополнительному выделению средств Зеленскому. Более того, в Киеве прекрасно понимают, что бизнесмен Трамп может легко отменить даже уже принятые решения.