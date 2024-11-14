Кого еще убили эти дроны Действительно, третий год войны на украинских территориях показал, что беспилотный летательный аппарат стал не просто одним из видов вооружений, а, пожалуй, одним из самых эффективных.
Кого еще убили эти дроны
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Юрий Ильинов
Котел в Курахово и контрнаступление русской армии в Курской области — звенья одной цепи Не понимаю, почему большинство аналитиков рассматривают события на Донбассе и в Курской области как мало связанные между собой события. С моей точки зрения, авторы почему-то отказываются смотреть «двумя глазами». Сопоставить успехи наших подразделений по времени в обоих случаях. Даже поверхностный взгляд на ситуацию показывает, как синхронно действуют войска. Посмотрим на Курскую область. Кто сомневается в том, что кульминация событий приближается? В том, что в скором времени ВСУ будут там разгромлены? Да, бои идут жестокие. Враг бросает в бой всё, что у него есть. Но... Несмотря на это, русская армия выдавливает остатки самых подготовленных украинских подразделений… А в Курахово? Примерно та же ситуация. На севере мы громим ВСУ. Вчера появились сообщения, что освобождено Красное (Сонцовка) северо-западнее Курахово. Освобождаем все новые и новые территории. Юг и юго-восток — та же история. Кураховский выступ превращается в Кураховский котел. Те 3–4 км, о которых я упомянул выше, это тот «пуп», перерезав который мы физически завершим формирование котла. Вполне понятны попытки Киева как-то замедлить наступление в обеих точках. Заметили ли вы, как отличаются боевые действия в Курской области и под Курахово? Кто-то может сказать, что какие-то населенные пункты в Курской области захвачены ВСУ? Чисто формально — да. А по факту? Курская область сегодня — это серая зона. Обе армии воюют по-новому. Именно так, как это происходит в серой зоне. В отличие от Донбасса здесь нет наступлений большими силами. Дроны работают с обеих сторон. А операции проводятся малыми маневренными группами. Если внимательно посмотреть видео с мест боев, то становится понятным, почему дроны «охотятся» за каждой машиной, каждым танком, БТР или БМП, за каждым бойцом. Малая группа, соответственно, большая ценность каждого объекта. Чудовищные потери ВСУ, уничтожение техники и вооружения приводят Киев к пониманию того факта, что скоро курская авантюра закончится. Кстати, именно из этого понимания «родились» северокорейские войска на границе, «родилась» огромная, 50-тысячная, русская группировка. Зеленский готовит объяснение провала для собственного народа… Возникает «простой сложный» вопрос — зачем все это сегодня? Зачем Зеленский идет на обострение внутренней ситуации в стране? Зачем ужесточает мобилизацию и гоняет на убой совершенно не подготовленных солдат? Ответ очевиден. На сегодня это 74 дня, которые надо продержаться. Те самые 74 дня, которые отделяют избранного президента Трампа от кресла полноценного президента США. Киеву все сложнее убеждать Вашингтон в необходимости выделения средств на войну на Украине. Лично я не сомневаюсь, что «самоходный дед» в оставшиеся дни своего президентства примет какие-то решения по дополнительному выделению средств Зеленскому. Более того, в Киеве прекрасно понимают, что бизнесмен Трамп может легко отменить даже уже принятые решения.
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11 час.
Юрий Ильинов
Думаю, стоит обратить внимание и на разговоры о каком-то мифическом плане Трампа по остановке войны. Помните, какой пункт главный в этих разговорах? Остановка войск на существующей ЛБС! Это главное. Вполне возможно, что в Киеве решили «сохранить как можно больше территорий» под своим контролем. Но это, скорее всего, из области фантастики... Мы научились не спешить с выполнением любых договоренностей с Киевом, да и с Западом в целом. Некоторые выводы по ситуации Время существования режима Зеленского подходит к концу. В Киеве прекрасно понимают, что любая остановка войны, любые договоренности о какой-то заморозке, даже на короткий срок, например для проведения выборов, означает конец режима и, возможно, конец жизни для Зеленского и его подручных, учитывая воспоминания времен освобождения Украины от фашистов… Понимая это, Зеленский постарается оставить после себя народ, искренне ненавидящий Россию. Сделать это несложно. Просто надо залить Украину кровью. Призвать в ВСУ женщин, молодежь и бросить их в самое пекло. В мясные штурмы. «Жестокость» русских, которые «убили хорошую девочку или хорошего мальчика, которые всегда здоровались с бабушками у подъезда», станет непреодолимой стеной ненависти между нами… Помню, как ещё в самом начале событий на Украине я озвучил некоторые планы Запада в отношении Украины. Главной идеей в этих планах была ликвидация страны как индустриально развитого государства, уменьшение населения до 10–15 миллионов человек и передача земли в собственность западных компаний. Увы, казавшееся тогда ненаучной фантастикой сегодня превратилось в факт. Отчего-то вспомнил старую, очень известную когда-то фотографию немецкого ефрейтора-артиллериста, сидящего за лафетом разбитого орудия с опущенной головой... Хорошее название тогда, во время Великой Отечественной, придумал автор. «Навоевался...» Сегодня время другое. Слишком много видео погибших... Тоже навоевались...
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11 час.
Юрий Ильинов
Продвижение в Курахово, бои в Суджанском районе. Ситуация на фронтах СВО к 14 ноября Российская армия освободила Ильинку Российская армия продолжает проведение специальной военной операции на Украине. К 14 ноября ситуация на различных участках украино-российского фронта сложилась следующим образом: Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в Киеве и Киевской области. Харьковское направление Продолжаются позиционные бои в Липцах и Волчанске. Купянское направление Российская армия продвигается к Глушковке. ВС РФ активно наносят авиационные удары по позициям ВСУ в Сеньково. Угледарское направление Российские подразделения освободили Ровнополь. Ведутся ожесточенные бои в Новодаровке и Макаровке. В Курахово российские штурмовики закрепились у вокзала. Красноармейское направление ВС РФ подняли российский флаг над Ильинкой. Российские войска наступают вдоль северного берега Кураховского водохранилища. Ожесточенные бои идут на подступах к Старым Тернам и Пустынке. Курское направление Российские войска продвигаются в Суджанском районе к юго-востоку от Кремяного и ведут бои у Новоивановки.
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11 час.
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