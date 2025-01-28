Сын Такера Карлсона станет заместителем пресс-секретаря вице-президента Вэнса

Ему всего 28 лет Сын известного американского консервативного телеведущего Такера Карлсона присоединится к команде вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса в качестве заместителя пресс-секретаря, передает телеканал ABC.
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