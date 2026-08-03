Красные линии Тегерана: как Иран одним решением загнал Трампа в тупик

ВАШИНГТОН, 3 августа, ФедералПресс. Напряженная драма вокруг Ормузского пролива разворачивается не только в военных сводках, но и в закулисных маневрах: пока Трамп жестко требует от Ирана «заплатить цену», истинный ритм противостояния, по оценкам наблюдателей, задает скрытый от глаз верховный лидер Ирана.