Саудовская Аравия: Власти на короткое время выпустили раннее чрезвычайное предупреждение, призывая граждан сохранять спокойствие и проследовать в ближайшее безопасное место в провинции Янбу, провинция Медина, начиная с полудня, прежде чем отменить предупреждение.