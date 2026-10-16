Саудовская Аравия: Власти на короткое время выпустили раннее чрезвычайное предупреждение, призывая граждан сохранять спокойствие и проследовать в ближайшее безопасное место в провинции Янбу, провинция Медина, начиная с полудня, прежде чем отменить предупреждение.
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