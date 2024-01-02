В США оценили вероятность победы в прямом конфликте с Россией

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: РФ нанесет ответный удар при прямом конфликте с США Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон прокомментировал исход возможного прямого конфликта США и России.
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