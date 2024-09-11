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ГАИ разъяснила, нужно ли вносить изменения в ПТС при оклейке автомобиля пленкой

ГАИ разъяснила, нужно ли вносить изменения в ПТС при оклейке автомобиля пленкой

Оклейка авто пленкой, фото: njcar.ru Оклейка авто пленкой сейчас стала горячей темой: одни водители уверены, что об этом нужно сообщать в МРЭО, другие считают это лишним, ведь под пленкой машина остаётся того же цвета.

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