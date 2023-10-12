Швецов: осталось два класса активов, которые надо вернуть в инфраструктуру РФ

Осталось всего два класса российских активов, которые нужно вернуть в отечественную инфраструктуру, поделился своим мнением на Уральской конференции НАУФОР, председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.
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