Раскрыта опасность нерегулярного сна

Ученые, проанализировав данные участников долговременного исследования UK Biobank, раскрыли опасность нерегулярного цикла сна и бодрствования, который оказался связан с повышенным риском развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.
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