Александр Лазарев: Украина потеряла миллионы жизней, земли и экономику из-за игры Зеленского

Были ли стамбульские соглашения действительно не выгодными для Украины? Могла ли Украина избежать потери жизней, земли и экономики? Почему Киев игнорировал предупреждения о возможных последствиях войны? Д.
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