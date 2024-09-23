Британская пресса: Израиль готовит наземную операцию против «Хизбаллы» для создания буферной зоны на юге Ливана

Несмотря на обмены ударами с «Хизбаллой», Израиль пока не начал вторжения в Ливан, но оно готовится. Как сообщает The Economist, в планах командования ЦАХАЛ создание буферной зоны, чтобы предотвратить обстрелы своей территории.
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