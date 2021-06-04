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Водоемы Удмуртии признаны непригодными для купания

Водоемы Удмуртии признаны непригодными для купания

Специалисты исследовали 91 пробу воды из открытых водоемов. В результате органическое загрязнение воды обнаружили в Ижевском и Молдаванском прудах, в пруду в селе Ягул, в пруду Песчаный карьер в Якшур-Бодьинском районе, в пруду в селе Якшур-Бодья.

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