Водоемы Удмуртии признаны непригодными для купания

Специалисты исследовали 91 пробу воды из открытых водоемов. В результате органическое загрязнение воды обнаружили в Ижевском и Молдаванском прудах, в пруду в селе Ягул, в пруду Песчаный карьер в Якшур-Бодьинском районе, в пруду в селе Якшур-Бодья.