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За рулем

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Пятидверные иномарки от 700 т.р. – 7 лучших (не Китай!)

Пятидверные иномарки от 700 т.р. – 7 лучших (не Китай!)

Что ищем? Пятидверный хэтчбек-иномарку Возраст: 8–16 лет Пробег: 100–200 тысяч км Цена: 700–800 тысяч ₽ Почему не Китай? Китайские компании предлагали немало хэтчбеков, некоторые проданы заметным тиражом – Lifan Smily, Chery IndiS, Geely MK Cross.

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