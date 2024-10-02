Пятидверные иномарки от 700 т.р. – 7 лучших (не Китай!)

Что ищем? Пятидверный хэтчбек-иномарку Возраст: 8–16 лет Пробег: 100–200 тысяч км Цена: 700–800 тысяч ₽ Почему не Китай? Китайские компании предлагали немало хэтчбеков, некоторые проданы заметным тиражом – Lifan Smily, Chery IndiS, Geely MK Cross.