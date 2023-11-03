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Красный Полумесяц Египта: запасы гумпомощи для жителей Газы почти закончились

Красный Полумесяц Египта: запасы гумпомощи для жителей Газы почти закончились

Запасы гуманитарной помощи, которую направили разные страны и организации в Египет для последующей поставки жителям сектора Газа, почти закончились, сообщил генеральный директор общества Красного Полумесяца Рами ан-Назер.

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