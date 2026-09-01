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Аргументы и Факты

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Российская группировка «Юг» за сутки сбила более 200 беспилотников ВСУ

Российская группировка «Юг» за сутки сбила более 200 беспилотников ВСУ

Украинские формирования потеряли за сутки в зоне ответственности российской группировки войск «Юг» 117 тяжёлых дронов коптерного типа, а также 98 БПЛА самолётного типа, сообщил начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев.

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