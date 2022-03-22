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Счет - не главное. В Петербурге готовят реформу детского и подросткового футбола

Счет - не главное. В Петербурге готовят реформу детского и подросткового футбола

Члены исполкома Федерации футбола Санкт-Петербурга поддержали проект реформы детского и подросткового футбола в городе.

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