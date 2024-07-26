Обыски и задержания в Дагестане прошли ночью: угрозы взрыва и переговоров с боевиками не было

Якобы идет эвакуация жителей многоквартирника по улице Ленина. Как поясняет тг-к Оперативные сводки, правоохранители Дагестана официально заявили: распространяемая информация не соответствует действительности.
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