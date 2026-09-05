Бородатые мемы: юмор, который цепляет

Шутки про растительность на лице — это отдельный жанр. 5 сентября свой праздник отмечают те, кто не представляет себя без неё.
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