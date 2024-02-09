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Врач Шехян назвал 3 самые полезные каши

Врач Шехян назвал 3 самые полезные каши

Грант Шехян в разговоре с "Известиями" поведал о пользе овсянки, пшёнки и гречкиКардиолог Грант Шехян рассказал, что крупы считаются полезными для организма благодаря своему содержанию минералов и микроэлементов.

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