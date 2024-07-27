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Русские военные на руках вынесли из Торецка раненого боевика ВСУ

Русские военные на руках вынесли из Торецка раненого боевика ВСУ

Солдаты армии России спасли всу-шника, которого свои пытались расстрелятьВоеннослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ Сергей Наталенко рассказал агентству ТАСС, что в Торецке к нему и другим украинцам подошли русские и предложили сдаться.

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