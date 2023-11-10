Сделка Аллы Пугачёвой, которой панически боятся предатели-релоканты. О чём нашептали башни Кремля и за чем пристально следят "испуганные патриоты"? За перипетиями непродолжительного, но бурно обсуждаемого трёхдневного пребывания Аллы Пугачёвой в России пристально следили не только в нашей стране.
СДЕЛКА С ПУГАЧЁВОЙ ВЫЗЫВАЕТ ПАНИКУ: О ЧЁМ НАШЕПТАЛИ БАШНИ КРЕМЛЯ?
Комментарии
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Иван Захава
Давно пора понять, Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жида -масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом! Кстати, а для чего и кем они избраны, если кто знает, объясните мне дураку…
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