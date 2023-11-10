СДЕЛКА С ПУГАЧЁВОЙ ВЫЗЫВАЕТ ПАНИКУ: О ЧЁМ НАШЕПТАЛИ БАШНИ КРЕМЛЯ?

Иван Захава

Давно пора понять, Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жида -масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом! Кстати, а для чего и кем они избраны, если кто знает, объясните мне дураку…