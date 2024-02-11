Комментатор Чен о деле Валиевой: бронза сборной - не самый плохой вариант

Бывшая легкоатлетка, спортивный комментатор Иоланда Чен поделилась размышлениями о решении Международного союза конькобежцев (ISU) перераспределить медали командного турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх - 2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой и призналась, что ей противно слушать представителей США.
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