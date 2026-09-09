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Индекс российских гособлигаций снизился на 0,1%

Индекс российских гособлигаций снизился на 0,1%

Индекс MCXRGBI снизился на 0,1%, при этом большинство ликвидных ОФЗ также показали падение, за исключением ОФЗ серии № 26243, которая выросла на 0,1%.

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