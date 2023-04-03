МОЯ СТРАНА

6 542 подписчика

Во Львове потирают руки: Польша никому не верит и вооружается до зубов

Во Львове потирают руки: Польша никому не верит и вооружается до зубов

Польша стремительно вооружается, и её ничуть не волнуют предупреждения президента Белоруссии Лукашенко о риске начала ядерной войны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх