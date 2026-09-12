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Роман на съёмках, тихий развод и новые берега: как сложилась жизнь Евгении Лозы и Антона Батырева

Роман на съёмках, тихий развод и новые берега: как сложилась жизнь Евгении Лозы и Антона Батырева

История отношений Евгении Лозы и Антона Батырева развивалась как классический кинематографический сюжет: вспыхнувшие на площадке чувства быстро привели к свадьбе.

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