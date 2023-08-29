Проект «Стоп дубль» протестируют на выборах 10 сентября — Памфилова

Новая редакция проекта «Стоп дубль» будет опробована по четырем одномандатным округам в дополнительных выборах депутатов в Госдуму, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, 29 августа сообщает РИА Новости.
Новая редакция проекта «Стоп дубль» будет опробована по четырем одномандатным округам в дополнительных выборах депутатов в Госдуму, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, 29 августа сообщает РИА Новости.
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