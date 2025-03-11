Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +20°,пасмурно• Севастополь: +15°, пасмурно• Ялта: +14°, пасмурно• Алушта: +14°, пасмурно• Евпатория: +12°, пасмурно• Саки: +16°, пасмурно• Бахчисарай: +18°, пасмурно• Джанкой: +21°, пасмурно• Судак: +12°, облачно• Феодосия: +12°.
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