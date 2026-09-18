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Иркутск Сегодня

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В Иркутске на неделю ограничат движение по улице Желябова из-за ремонта тепловых сетей

С 21 по 27 сентября в областном центре будет частично ограничено движение транспорта на одной из центральных улиц.

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