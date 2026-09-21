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Машиностроение: станины для высокомощных лазерных станков

Машиностроение: станины для высокомощных лазерных станков

Компания ТД «Гефест» (Санкт-Петербург), разработчик и производитель многофункциональных высокомощных лазерных роботизированных комплексов с числовым программным управлением, запустила цех фрезерной обработки крупногабаритных деталей.

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