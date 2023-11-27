Очень нужен дом щенку Ему около 2.5мес Подкинули в подъезд людям Я забрала его на платную передержку У щенка на переносице НЕ лишай, это дерматит Такое бывает у щенков из-за недостатка витаминов и минералов в рационе Светили лампой у ветеринара Выписали ему масло лососевое добавлять в консервы как источник омега 3, необходимых для щенков и витамины+ обрабатывать мазью это место Всё передам новым хозяевам У меня нет ни денег, ни мест нет на платных передержках всех держать, тк пока щенок маленький он сидит в клетке, будет расти его даже некуда отсадить, да и не берут уже собак, когда подрастают, а это пятно на переносице будет еще месяц точно шерстью обрастать У щенка стоят прививки мультикан 4 и мультикан 6,обработан двукратно от глистовЯ не знаю каким размером он будет, но отталкиваясь всегда от среднестатистического размера дворняжки на улице, килограмм 20 вырастет точно Размер лап вот вообще не показатель, 1000 раз в этом убедилась.