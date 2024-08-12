Сахарный скраб из малины Малина является одним из супер продуктов красоты: — Это продукт антиоксидант, принимающий активное участие в омоложении нашей кожи; — Малина содержит фруктовые органические кислоты, способные отшелушивать верхние слои кожи, а это значит разглаживают мелкие морщинки, устраняют различные высыпания и воспаления, выравнивают верхний слой кожи, придают ей гладкость и свежесть; — Сок малины […].