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Фери о затяжном травяном сезоне: «Обычно в это время я возвращаюсь с отпуска»

114-я ракетка мира Артур Фери рассказал о последствиях своего прорыва на « Уимблдоне ». Вчера британец уступил Александру Звереву в полуфинале – 6:7(0), 2:6, 4:6.

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