Смольянинов поднят в Сети на смех за концерт в американской деревне: народ продолжает критиковать артиста Евгения КомароваАртур Смольянинов, который в настоящее время находится в списке экстремистов и террористов в России, продолжает, как утверждают в Сети, опускаться все ниже в своей карьере.