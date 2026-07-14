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Мясокомбинат делал «Люля-кебаб из баранины» из свинины

В Магнитогорске мясокомбинат подменял сырье при производстве продукции. В честности, «Люля-кебаб из баранины» производился без участия баранины – для него использовалась свинина и мясо птицы, сообщает Россельхознадзор по Челябинской области.

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