Джошуа после победы над Нганну хочет получить титульный бой

Олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа дал понять, что готов к титульному поединку. «В тяжелом весе достаточно одного удара, если бы его получил я, люди бы сказали, что я должен завершить карьеру и что мне конец.
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