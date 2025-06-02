В Крыму открылся архитектурный фестиваль. 

В рамках фестиваля в Симферополе презентовали выставку, на которой представлены лучшие работы студентов архитектурных специальностей крымских вузов, художественные работы архитекторов, творчество детских архитектурно-художественных студий Крыма, а также спецпроект Союза архитекторов Республики Крым «Летопись мужества.
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