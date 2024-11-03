Главное условие для мира на Украине

МИД Турции: для решения конфликта важна территориальная целостность Украины Украина должна восстановить свою территориальную целостность, заявил глава МИД Турции и добавил об особых отношениях с обеими сторонами конфликта.
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