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Царьград

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The Wall Street Journal: Трамп одобрил ядерную сделку с Эр-Риядом

The Wall Street Journal: Трамп одобрил ядерную сделку с Эр-Риядом

Дональд Трамп утвердил 30-летнее соглашение о поддержке ядерной программы Саудовской Аравии. Сделка предполагает многомиллиардные инвестиции и участие американских компаний в строительстве объекта по обогащению урана.

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