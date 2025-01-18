Москва оснастила 230 школ 1400 современными станками для обучения учащихся

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о поставке более 1,4 тысячи станков с ЧПУ в 230 столичных школ. Новые модульные станции и лазерные резчики позволят ученикам создавать проекты и углубляться в инженерные, IT и медицинские дисциплины.