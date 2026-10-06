Умар Кремлёв объявил о старте Кубка президента IBA в Стамбуле

С 25 ноября по 5 декабря в Стамбуле пройдет Кубок Президента IBA с призовым фондом 3 млн долларов. Президент IBA Умар Кремлёв анонсировал турнир, который станет ключевым событием 2026 года.
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