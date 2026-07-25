Между Россией и Казахстаном нет нерешенных вопросов, заявил Токаев

Никаких нерешаемых и нерешенных вопросов нет в отношениях России и Казахстана, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев 25 июля на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
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