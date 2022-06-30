Без шансов: медики больницы в Сибае получили срок за подделку документов о вакцинации

Угроза коронавируса в Башкирии сейчас ощутимо снизилась: согласно статистике от оперштаба РБ по борьбе с коронавирусом, суточная заболеваемость в среднем за последнюю неделю составляет около 50 человек, смертность — не больше одного-двух человек.