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Без шансов: медики больницы в Сибае получили срок за подделку документов о вакцинации

Без шансов: медики больницы в Сибае получили срок за подделку документов о вакцинации

Угроза коронавируса в Башкирии сейчас ощутимо снизилась: согласно статистике от оперштаба РБ по борьбе с коронавирусом, суточная заболеваемость в среднем за последнюю неделю составляет около 50 человек, смертность — не больше одного-двух человек.

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