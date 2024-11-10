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Царьград

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Эндокринолог Павлова: дополнительные 46 минут сна улучшают здоровье

Эндокринолог Павлова: дополнительные 46 минут сна улучшают здоровье

Чтобы полноценно отдохнуть, нужно спать от семи до девяти часов.Эндокринолог Зухра Павлова поделилась в своем Телеграм-канале результатами исследования, которое подчеркивает важность полноценного сна для здоровья человека.

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