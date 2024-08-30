Хуситы напали на британское судно около йеменского порта Адена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило в соцсети Х*, что поступила информация о нападении на судно в 130 морских милях (240 км) к востоку от йеменского порта Адена.
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