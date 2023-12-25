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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый трейлер ARPG Project Relic, которая теперь зовется The Relic – The First Guardian Студия Projec...

Новый трейлер ARPG Project Relic, которая теперь зовется The Relic – The First Guardian Студия Projec...

Новый трейлер ARPG Project Relic, которая теперь зовется The Relic – The First GuardianСтудия Project Cloud Games переименовала свой соулслайк Project Relic в The Relic – The First Guardian и поделилась с нами новый трейлером проекта.

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