Новый трейлер ARPG Project Relic, которая теперь зовется The Relic – The First Guardian Студия Projec...

Новый трейлер ARPG Project Relic, которая теперь зовется The Relic – The First GuardianСтудия Project Cloud Games переименовала свой соулслайк Project Relic в The Relic – The First Guardian и поделилась с нами новый трейлером проекта.
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