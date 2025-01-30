Торговля между Россией и Турцией идет на убыль — посол

Санкции Запада, согласно предварительным данным, привели к сокращению объема двусторонней торговли России и Турции на 7,6% за 11 месяцев 2024 года, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов 30 января в интервью РИА Новости.