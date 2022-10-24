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«Пари НН» обратится в ЭСК по 11 эпизодам матча с «Краснодаром»

«Пари НН» недоволен судейством в матче 14-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:2). Волжане сегодня направят запрос в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть и дать оценку 11 эпизодам в игре, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

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